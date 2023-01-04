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FT: создание «нефтеюаня» изменит мировой энергетический рынок

FT: создание «нефтеюаня» изменит мировой энергетический рынок

Встреча лидера КНР Си Цзиньпина с представителями стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) ведет к созданию нового мирового энергетического порядка, считает аналитик швейцарского банка Credit Suisse Золтан Пожар.

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