FT: создание «нефтеюаня» изменит мировой энергетический рынок

Встреча лидера КНР Си Цзиньпина с представителями стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) ведет к созданию нового мирового энергетического порядка, считает аналитик швейцарского банка Credit Suisse Золтан Пожар.
Встреча лидера КНР Си Цзиньпина с представителями стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) ведет к созданию нового мирового энергетического порядка, считает аналитик швейцарского банка Credit Suisse Золтан Пожар.
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