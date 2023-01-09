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Буцаев о 5:2 с «Нефтехимиком»: «Командный дух «Витязя» был на высоте. Даже при 0:1 чувствовалось, что будем успешными»

Вячеслав Буцаев оценил победу «Витязя» над «Нефтехимиком» (5:2). «Непростой матч, непростой соперник.

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