6 сентября в центре Иркутска изменится схема движения автобусов в связи с крестным ходом

6 сентября, в Иркутске временно изменится схема движения общественного транспорта. С 7:00 до 13:30 автобусы будут следовать по скорректированным маршрутам в связи с проведением крестного хода, посвященного открытию Дней русской духовности и культуры «Сияние России», и временным ограничением движения в центральной части города.
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