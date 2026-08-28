НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иркутск Сегодня

113 подписчиков

6 сентября в центре Иркутска изменится схема движения автобусов в связи с крестным ходом

6 сентября, в Иркутске временно изменится схема движения общественного транспорта. С 7:00 до 13:30 автобусы будут следовать по скорректированным маршрутам в связи с проведением крестного хода, посвященного открытию Дней русской духовности и культуры «Сияние России», и временным ограничением движения в центральной части города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии