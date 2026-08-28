6 сентября в центре Иркутска изменится схема движения автобусов в связи с крестным ходом

6 сентября, в Иркутске временно изменится схема движения общественного транспорта. С 7:00 до 13:30 автобусы будут следовать по скорректированным маршрутам в связи с проведением крестного хода, посвященного открытию Дней русской духовности и культуры «Сияние России», и временным ограничением движения в центральной части города.