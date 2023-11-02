15 фото о том, как нас обманывают магазины и производители

Бесчисленные маркетинговые уловки постоянно напоминают нам, что нужно быть настороже. Маскировка изъянов товаров, создание красочных картинок, которые не соответствуют действительности и, конечно же, упаковки, в которые можно поместить намного больше, чем в них кладёт производитель.
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