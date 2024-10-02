Как правильно сажать многолетние цветы

Этот вопрос задает каждый, кто приобретает многолетнее растение. С однолетними растениями все понятно - весной посадил, осенью распрощался, а здесь - такая ответственность, нужно сохранить цветы для последующих сезонов.
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