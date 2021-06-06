Аргументы недели

97 498 подписчиков

Американский журналист Крис Осборн: в США могут побояться ответить на ядерный удар со стороны России

Американский журналист Крис Осборн: в США могут побояться ответить на ядерный удар со стороны России

Американский журналист Крис Осборн заявил, что Россия может нанести «ядерный удар», при котором будет невозможно предпринять какие-либо ответные действия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх