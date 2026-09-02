Глава Роспотребнадзора рассказала о способах проверить качество БАДов

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Биологически активные добавки (БАД) подлежат обязательной госрегистрации, проверить которую можно при помощи системы маркировки товаров "Честный знак".
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