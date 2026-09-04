Карта «Прибыль» Банка Уралсиб в Топ-3 дебетовых с кешбэком

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб предлагает кешбэк до 30% и процент на остаток до 12% годовых, заняла третье место в рейтинге Банки.
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