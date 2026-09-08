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Стругацкие встречают «Звёздные войны»: каким вышел сериал «Трудно быть богом»

Стругацкие встречают «Звёздные войны»: каким вышел сериал «Трудно быть богом»

Румата становится джедаем, Арканар напоминает современную Россию, а сюжет всё дальше уходит от Стругацких.

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