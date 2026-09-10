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Царьград

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Лукашенко призвал чиновников проверить рекламу казино в интернете

Лукашенко призвал чиновников проверить рекламу казино в интернете

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил частое появление рекламы казино в стране. Он выразил беспокойство по этому поводу и попросил своих чиновников проверить интернет-рекламу для урегулирования ситуации в игорной сфере.

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