Лукашенко призвал чиновников проверить рекламу казино в интернете

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил частое появление рекламы казино в стране. Он выразил беспокойство по этому поводу и попросил своих чиновников проверить интернет-рекламу для урегулирования ситуации в игорной сфере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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