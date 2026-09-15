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Аргументы недели

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Число многодетных семей в России выросло на 16% с 2024 года

Число многодетных семей в России выросло на 16% с 2024 года

Если 2 года назад их количество оценивалось в 2,6 млн, то к сентябрю 2026 года эта цифра достигла 3,05 млн, пишут «Ведомости» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

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