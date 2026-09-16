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Звездные шеф-повара устроили серию ужинов на Медном озере

Звездные шеф-повара устроили серию ужинов на Медном озере

«Афиша Рестораны» и We Lodge организовали третий Chef's Camp. Гастрономический проект прошел с 8 по 12 сентября на Медном озере в Ленинградской области.

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