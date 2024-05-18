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За организацию незаконной миграции задержан главный борец с этими самыми нелегалами из тульского МВД

За организацию незаконной миграции задержан главный борец с этими самыми нелегалами из тульского МВД

17 мая стало известно, что в Туле (в миграционном центре по адресу ул. Рязанская, 5Е) задержан начальник управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по Тульской области полковник полиции Денис Оськин.

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Комментарии
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игорь юрченков
Таких Оськиных по  России полно, всех тварей к стенке,
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8 час.
ninikooo Митусова
Его место в тюрьме с максимальным сроком наказания! С конфискацией- он знал на что идет и не бескорыстно.
Ответить
8 час.

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