За организацию незаконной миграции задержан главный борец с этими самыми нелегалами из тульского МВД

17 мая стало известно, что в Туле (в миграционном центре по адресу ул. Рязанская, 5Е) задержан начальник управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по Тульской области полковник полиции Денис Оськин.
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