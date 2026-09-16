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Bloomberg: орбитальное оружие США вошло в арсенал против спутников РФ и Китая

Bloomberg: орбитальное оружие США вошло в арсенал против спутников РФ и Китая

Ранее этот арсенал состоял только из наземных комплексов. В него входят системы Counter Communications System, Meadowlands и Remote Modular Terminal.

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