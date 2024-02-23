Google Chrome научился писать отзывы и проходить опросы за пользователя Google начал...

Google Chrome научился писать отзывы и проходить опросы за пользователяGoogle начала развёртывать в браузере Chrome экспериментальную функцию «Помоги написать» (Help me write), основанную на генеративном искусственном интеллекте, — она поможет пользователям в написании текстов на базе содержимого открытой веб-страницы.