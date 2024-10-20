Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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На Дону накажут всех родителей, дети которых оскорбляли учительницу

На Дону накажут всех родителей, дети которых оскорбляли учительницу

В Шолоховском районе родителей подростков, оскорблявших учительницу, привлекут к ответственности. В Шолоховском районе Ростовской области органы правопорядка приняли решение о наказании родителей троих подростков, которые оскорбляли свою учительницу.

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Комментарии
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StarPer
А они уже моральные уроды.
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18 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Выгнать из школы этих уродов, не понимающих, зачем они в школу пришли. А дальше образование чадам пусть дают родители на свои, а итоговые экзамены эти чада должны сдавать в традиционной школе.
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17 час.
radiofree
Всеобщим собранием постановили: с родителей 50 тысяч и моральная компенсация учителю.
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16 час.

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