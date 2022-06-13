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ВСУ обстреляли Донецк из системы залпового огня «Град»

ВСУ обстреляли Донецк из системы залпового огня «Град»

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом говорится в сообщении представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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