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Доэрти перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико». «Шпоры» расторгли с ним контракт, чтобы обойти лимит на число аренд

Доэрти перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико». «Шпоры» расторгли с ним контракт, чтобы обойти лимит на число аренд

Мэтт Доэрти проведет остаток сезона в «Атлетико».  Защитник и «Тоттенхэм» расторгли контракт с лондонским клубом по обоюдному согласию, после чего Доэрти подписал соглашение с «матрасниками» до конца этого сезона.

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