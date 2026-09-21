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Осенью меняю не мебель, а фактуры: как при помощи букле и крупной вязки сделать комнату уютнее

Осенью меняю не мебель, а фактуры: как при помощи букле и крупной вязки сделать комнату уютнее

Осень – время, когда хочется укутаться в плед и добавить уюта в привычный домашний интерьер. Однако для этого вовсе не обязательно использовать набившие оскомину приемы и клише.

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