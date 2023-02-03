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Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала президента Байдена немедленно сбить нависший над США «китайский шпионский шар»

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала президента Байдена немедленно сбить нависший над США «китайский шпионский шар»

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала американского президента Джо Байдена немедленно сбить нависший над Соединенными Штатами «китайский шпионский шар».

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