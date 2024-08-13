Белоусов посетил выставку вооружений на форуме «Армия-2024»

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2024», где осмотрел образцы вооружения и военной техники, которая зарекомендовала себя в зоне проведения СВО.
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