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BigQuery — все. Его отключат в сентябре

BigQuery — все. Его отключат в сентябре

Google отключит в России облачный сервис BigQuery с 9 сентября\u000D\u000AКомпания Google объявила о прекращении работы своего облачного сервиса BigQuery в России начиная с 9 сентября — об этом стало известно из сообщения компании Softline, размещенного в их Telegram-канале.

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