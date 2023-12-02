Имя малышке-панде из Московского зоопарка дадут москвичи — Собянин

Мэр столицы Сергей Собянин предложил москвичам выбрать имя малышке-панде на "Активном гражданине".Москвичам предстоит выбрать имя для малышки-панды, которая родилась в Московском зоопарке ровно 100 дней назад.
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