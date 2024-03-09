Живая мегалитическая культура в Сумбе, Индонезия. Тысячи огромных каменных гробниц усеивают остров. Похоже, жители Сумбы до сих пор исповедуют анимистическую религию и ритуалы своих предков, впервые возникшие 4 500 лет назад.
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