Минобороны РФ сообщили об удвоении поставок беспилотников и увеличении грузов для фронта

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик 17 июля заявил, что объем грузов, доставляемых на линию боевого соприкосновения, увеличился более чем вдвое за счёт применения различных типов наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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