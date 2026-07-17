Минобороны РФ сообщили об удвоении поставок беспилотников и увеличении грузов для фронта

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик 17 июля заявил, что объем грузов, доставляемых на линию боевого соприкосновения, увеличился более чем вдвое за счёт применения различных типов наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).