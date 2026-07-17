Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

355 подписчиков

Минобороны РФ сообщили об удвоении поставок беспилотников и увеличении грузов для фронта

Минобороны РФ сообщили об удвоении поставок беспилотников и увеличении грузов для фронта

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик 17 июля заявил, что объем грузов, доставляемых на линию боевого соприкосновения, увеличился более чем вдвое за счёт применения различных типов наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии