«Укрэнерго» назвало «российские удары» причиной введения по всей Украине экстренных отключений света «Укрэнерго» назвало «российские удары» причиной введения по всей Украине экстренных отключений светаУкраинская энергосистема «дышит на ладан» после ударов российских войск, с сегодняшнего дня по всей стране вводятся экстренные отключения электроэнергии, графики аварийных отключений больше не действуют.