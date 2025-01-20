Прогноз погоды в Крыму на 20 января

Прогноз погоды в Крыму на 20 январяВ Симферополе +6 и ясноВ Севастополе +6 и ясноВ Евпатории +7 и малооблачноВ Черноморском +7 и ясноВ Джанкое +8 и ясноВ Ялте +8 и малооблачноВ Алуште +9 и малооблачноВ Керчи +5 и ясноВ Армянске +5 и ясноВ Красноперекопске +5 и ясноВ Бах.