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Миронов сообщил, что Путин будет собирать подписи как самовыдвиженец

Миронов сообщил, что Путин будет собирать подписи как самовыдвиженец

Глава российского государства Владимир Путин пойдет на выборы президента РФ не от партии «Единая Россия», как было все предыдущие годы, не от какой-либо партии, а будет собирать подписи как самовыдвиженец.

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