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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич: «В регулярке проиграли 5-6 матчей подряд, после этого совершили рывок 17-2 и вышли в плей-офф»

«Точно так же, как и раньше. В регулярном чемпионате был момент, когда мы проиграли 5 или 6 матчей подряд.

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