Trump Vows To Hit Iran 'Hard' As Rare Joint US-Saudi Strikes Pound Iraq, Killing 20 Militants The few days of calm that persisted over last weekend since Friday are already a thing of the past, as tit-for-tat serious attacks between the US and Iran return, and now involving the Saudis and proxy militants in Iraq.
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