НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслаа Кожухов
    Чем можно гордиться, когда зарабатываешь деньги в чужой стране.Министр спорта Де...
  • Maxim
    Лыжи с парусом - прекрасная тема.. Надо - заняться..Сергей Устюгов о ...
  • Боцман
    Это, неприкасаемые. Им все можно.ГИБДД как слепые котята, не могут или не хотят навести порядок на дорогах.Депутат Журова о ...

Романов сделал пас на победный гол в матче с «Вашингтоном». У защитника «Айлендерс» 4+15 в 60 играх при «+9»

На 9-й минуте защитник «Айлендерс» ассистировал Марку Гаткомбу, забросившему решающую шайбу (2:0). Романов набрал 19-е (4+15) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего в сезоне он провел 60 игр при общей полезности «плюс 9».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх