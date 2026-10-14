Математика — за Россию: почему Киев и Европа просто обречены проиграть.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Многие отечественные (да и западные) СМИ обратили внимание на заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, которые он сделал во время поездки на один из отечественных военных полигонов.