Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Математика — за Россию: почему Киев и Европа просто обречены проиграть.

Математика — за Россию: почему Киев и Европа просто обречены проиграть.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Многие отечественные (да и западные) СМИ обратили внимание на заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, которые он сделал во время поездки на один из отечественных военных полигонов.

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