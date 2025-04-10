Туристы пожаловались на выступающих с голубями в Зеленоградске: у властей есть план

ЗЕЛЕНОГРАДСК, 10 апреля, ФедералПресс. В Зеленоградске хотят штрафовать выступающих с голубями. Туристы и жители города ранее жаловались, что надоедливые люди с птицами подходят ко всем и выманивают деньги.
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