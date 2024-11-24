Цапник ревнует дочь

По сценарию персонаж Цапника в ужасе от их романа и всеми силами пытается его разрушить. Ян Цапник с дочкой Елизаветой Иван Пономаренко/Пресс-служба «Централ Партнершип» В Москве состоялась премьера комедии «Зять», гостями которой стали Люся Чеботина, Иосиф Пригожин, Станислав Ярушин и другие звезды.