В РПЦ ввели запрет на покупку некоторых пасхальных куличей

Отказаться от покупки пасхальных куличей в пакетах с изображениями святынь и религиозных символов предложил руководитель Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии