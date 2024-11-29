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Политолог: ВСУ – это дрон-камикадзе, главный удар США был торговый

Политолог: ВСУ – это дрон-камикадзе, главный удар США был торговый

Политнавигатор Главное достижение в том, что в таком противостоянии Россия до сих пор может себе позволить существовать без экономического саморазрушения.

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