Госсовет Татарстана принял законопроект о бюджете фонда ОМС на 2024 год

Государственный совет Татарстана на 48-м заседании принял в первом чтении и в целом законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
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