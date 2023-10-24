Lada Vesta Sportline. А так ли нужен мотор?

Ждать «настоящую» Vesta Sport осталось недолго — она будет готова в следующем году. А пока что внезапно появилась «половинчатая» модификация Sportline: с шасси, обвесом и салоном от Спорта, но «без мотора».
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