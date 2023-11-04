Перспективы применения в Казахстане израильского опыта по развитию агропромышленного комплекса и управлению водными ресурсами обсуждали в конце сентября с.
Водохозяйственный опыт Израиля привлекателен для Казахстана?
Комментарии
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Михаил Еграшин
Так и не понятно под кого Казахстан лечь собирается: под Турцию или Штаты? А израильский метод не поможет. В Израиле мало площадей, но много арабов, а чьей кровью орошать свои большие площади обирается Қазақстан, если они всех повыгоняли.
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Валентина Литвяк
США и Израиль знают какому ослу, какую морковку подвесить. Ничего нового, но ослы всегда ведутся. Не лечится.
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