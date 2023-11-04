Водохозяйственный опыт Израиля привлекателен для Казахстана?

Михаил Еграшин

Так и не понятно под кого Казахстан лечь собирается: под Турцию или Штаты? А израильский метод не поможет. В Израиле мало площадей, но много арабов, а чьей кровью орошать свои большие площади обирается Қазақстан, если они всех повыгоняли.