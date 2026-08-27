My Step Фортис XL: проверяемые сертификаты и реальные свойства крупноформатного ламината

Когда речь заходит о выборе напольного покрытия, внешний вид перестаёт быть единственным критерием. Всё чаще хочется заглянуть глубже — понять, чем дышит материал, как поведёт себя при случайно пролитой воде и насколько стабильно его качество от партии к партии.