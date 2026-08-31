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В Средиземном море задержали нефтетанкер за связь с «теневым флотом» России

В Средиземном море задержали нефтетанкер за связь с «теневым флотом» России

Нефтетанкер MV SUN, якобы связанный с российским «теневым флотом», задержан в Средиземном море, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас 31 августа в соцсети X.

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