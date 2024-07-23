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"Искандер-М" уничтожил лагерь инструкторов и наемников НАТО в Харьковской области

"Искандер-М" уничтожил лагерь инструкторов и наемников НАТО в Харьковской области

На территории Украины был поражен очередной пункт, заполненный инструкторами и советниками стран НАТО.

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