Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Лифинцев, Самусенко и Мишарина выступят в финалах

13 декабря на чемпионате мира по плаванию на короткой воде разыграют девять комплектов наград Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 Будапешт, Венгрия Финалы Женщины 200 м, брасс 19:40 50 м, спина 20:04 100 м, комплекс 20:51 1500 м, вольный стиль 21:07 Участница из России: Ксения Мишарина.