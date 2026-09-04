Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин: к 2030 году число поездок по РФ должно вырасти до 140 млн в год

Путин: к 2030 году число поездок по РФ должно вырасти до 140 млн в год

К 2030 году количество путешествий по России должно увеличиться до 140 миллионов поездок в год. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

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