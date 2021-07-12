НБА. Плей-офф. «Милуоки» разгромил «Финикс» в 3-м матче и сократил отставание в финальной серии (1-2)

В воскресенье, 11 июля, состоялся третий матч финала НБА сезона-2020/21. «Милуоки» Янниса Адетокумбо, уступавший 0-2 в серии до 4 побед, дома встретился с «Финиксом» Криса Пола и Девина Букера.
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