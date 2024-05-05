БПЛА спецназа поддерживают наступление Армии России у Часов Яра (ВИДЕО)

БПЛА спецназа поддерживают наступление Армии России в районе Часов Яра. Операторы БПЛА 58-го отдельного батальона спецназначения меткими сбросами уничтожают замаскированную технику врага в лесополосе, а также личный состав ВСУ в жилой застройке.
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