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    Дристун сопливый портки постирай,Россия тебе не проходной двор.Сжегший российски...
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Осужденный на 15 лет бывший майор ВДВ Бекмурадов отправился в зону боевых действий

Осужденный на 15 лет бывший майор ВДВ Бекмурадов отправился в зону боевых действий

Отставной майор ВДВ Батыр Бекмурадов, приговоренный к 15 годам тюремного заключения за участие в перестрелке в Москве и похищение американского бизнесмена Бориса Минахи, отправился в зону конфликта на Украине.

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