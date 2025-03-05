Пять лет с начала пандемии: медики Александр и Дарья Абели о любви, свадьбе и совместной работе

Сегодня супруги помогают в реабилитации бойцов, вернувшихся с СВО Пять лет назад Петербург оказался на передовой борьбы с пандемией, и этот период стал серьезным испытанием как для горожан, так и для медицинских работников.
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