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Мечты сбываются! Тарасов и Костенко съехали из дома, построенного для Бузовой

Мечты сбываются! Тарасов и Костенко съехали из дома, построенного для Бузовой

Звездная семья переехала в другое место. Дмитрий Тарасов Социальные сетиДмитрий Тарасов и Анастасия Костенко жили в загородном доме с самого начала своей совместной жизни, но никто никогда не забывал, что изначально недвижимость была приобретена, когда футболист был женат на Ольге Бузовой.

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