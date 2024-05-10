Мечты сбываются! Тарасов и Костенко съехали из дома, построенного для Бузовой

Звездная семья переехала в другое место. Дмитрий Тарасов Социальные сетиДмитрий Тарасов и Анастасия Костенко жили в загородном доме с самого начала своей совместной жизни, но никто никогда не забывал, что изначально недвижимость была приобретена, когда футболист был женат на Ольге Бузовой.