Мечты сбываются! Тарасов и Костенко съехали из дома, построенного для Бузовой

Звездная семья переехала в другое место. Дмитрий Тарасов Социальные сетиДмитрий Тарасов и Анастасия Костенко жили в загородном доме с самого начала своей совместной жизни, но никто никогда не забывал, что изначально недвижимость была приобретена, когда футболист был женат на Ольге Бузовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии