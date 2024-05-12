НОВОСТИ В ФОТОГ...
BIGPICTURE.RUИСТОРИЯПУТЕШЕСТВИЯЛОНГРИДЫКУЛЬТУРАФОТОПРОЕКТЫДИЗАЙНЗНАМЕНИТОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 600 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Луноход такой был на батарейках!Вещи из СССР, кот...
  • sorsw
    У японцев психология коллективных насекомых типа богомолов 🤔Честь дороже жизн...
  • Бендер Задунайский
    Ну куда же без хохлов !? И здесь не обошлось , чтобы не чмокнуть в жопу бандерлогов .Красота на лицо: ...

Как дамы 19 века ходили в туалет в своих кринолинах — рассказывает и показывает историк

Как дамы 19 века ходили в туалет в своих кринолинах — рассказывает и показывает историк

Первые кринолины появились в Англии в 1820-х годах и царили в женской моде до конца 1850-х. Хотя само слово «кринолин» изначально относилось к очень плотной ткани из конского волоса, в Викторианскую эпоху им называли объемные платья с юбкой на жестком каркасе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх